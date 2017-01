... le prix COUILLES AU CUL !

C'était vers 12H04 ce samedi 28 janvier 2017 au FIBD d'Angoulême dans la case off du OFF OF OFF.



Le

Depuis 2010, Ramize Erer publie Bayan Yani, le seul journal de bande dessinée au monde conçu exclusivement par des femmes, ce qui est en Turquie une véritable gageure...

... Ces dernières décennies, les femmes turques figuraient parmi les plus libérées du monde mulsulman.

Le droit de vote et leur éligibilité sont institués en Turquie au niveau local depuis 1930 et depuis 1934 au niveau national, soit dix ans avant la France (1944).

L'avortement est légal en France depuis 1975 et depuis 1983 (dans certains cas depuis 1965) en Turquie.

Mais le gouvernement islamo-conservateur a clairement annoncé sa décision de restreindre ces droits...







... Ramize Erer milite clairement pour ces libertés, racontant dans ses récits l'oppression et les putschs, notamment pendant sa jeunesse.

Sous son trait apparemment naïf et ironique se dissimulent des situations d'une grande violence décrivant l'oppression dont les femmes sont les victimes.











C'est pour toutes ces raisons que le Festival OFF of OFF d'Angoulême, Fluide Glacial, ActuaBD.com, Sud Ouest, La Charente Libre et Cartooning for Peace, ont décidé de distinguer la dessinatrice Ramize Erer par le Prix « Couilles au cul 2017 » qui honore un courage politique particulièrement remarquable. Elle se voit remettre une sculpture originale, signée Denis Hilt.

Avec sa verve satirique, son courageux féminisme, elle qui a dû fuir son pays où des extrémistes menaçaient ses enfants, Ramize Erer représente parfaitement l'esprit de résistance de tous ces créateurs turcs épris de liberté.

Née en 1963,



En 1990, elle publie « Sans Moustache », le premier de ses cinq albums à résonnance féministe avec son héroïne Kötü Kiz, c'est-à-dire « La Mauvaise Fille ».

Née en 1963, Ramize Erer est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts d'Istanbul.

En 1990, elle publie « Sans Moustache », le premier de ses cinq albums à résonnance féministe avec son héroïne Kötü Kiz, c'est-à-dire « La Mauvaise Fille ».

Dessinatrice vedette de Radikal pendant plus de dix ans, elle a dû fuir la Turquie après la prise de contrôle de cet hebdomadaire par des proches du pouvoir. Elle habite désormais Paris où elle est la correspondante du journal Karçi. Entre Paris et Istanbul, elle est la rédactrice en chef du seul journal de bande dessinée réalisé uniquement par des femmes : Bayan Yani (depuis mars 2011), ce qui en Turquie est une véritable gageure. Elle collabore très tôt au journal satirique LeMan lancé par son compagnon Tuncay Akgün.

Dans l'espace, personne ne vous entend tirer la chasse.

- Bonjour monsieur. On vous sert... ?

- Un café !

- Un café ?

- Un café.

- Un cafééé... Sûr ?

- Oui un café ! Un p'tit café ! Serré, si possible !

- C'est à dire, à cette heure-ci... Serré

- Vous ne faites déjà plus de chaud, c'est ça ?

- Nan, si, si mais il est presque 17h30, alors un café...

- Oui ?

- Ça va vous empêcher de dormir ça, un café ! À c't-heure.

- De quoi ?

- Ben un café, en fin d'après-midi, comme ça, ça empêche de dormir. C'est connu.

- Écoutez, oui, c'est gentil mais un café.

- Moi, je peux vous proposer quelque chose de moins

- De moins ?

- Énervant.

- Énervant ? Parce que là déjà, vous trouvez pas que

- Nan, mais c'est pour vous.

- Ok. Bon. Bon, donnez-moi, merci hein, allez, un thé ?

- Ben pareil, le thé, le café, c'est connu. Pareil. À c't-heure... Mais j'ai pas de thé.

- Filez-moi une bière !

- Ah, voilà ! Allez une bonne bière pour le mons... Ah ben nan, nan. La pompe est raide

- Comment ?

- La pompe. La pompe à bière. Elle est raide morte. Le gaz pisse de partout depuis ce midi. J'attends l'assistance.

- Putain...

- Vous seriez venu ce matin. Pas trop tôt, remarque.

- Ce matin c'était bon ?

- Ce matin, pas de problème monsieur. Quoique...

- Quoique ?

- Ben, une bière, dès le matin, c'est pas bon. Le matin. Un café, ça oui ! Le matin, un café c'est chaud, ça réconforte, ça sent bon, on est le matin. La journée sera belle avec un bon café. Le matin. Mais une bière ? Boh...

- Nan mais pour le café ?

- Pour le café, ah ça oui, je vous l'aurais même recommandé. Le matin. Un bon café. Parfait ça, un café. Mais à c't-heure, nan ! Ça énerve !



- Je peux utiliser vos toilettes une minute ?

- C'est par là au bout mais c'est réservé aux consommateurs. Vous savez ce que c'est sinon; tous les peigne-culs-va-nu-pieds du coin viendraient faire leurs p'tites commissions. Je suis pas dame pipi, hein ? Si ? Nan.

- Mais je demande que ça de consommer !!

- Ah mais j'comprends bien ! Enfin, qu'est-ce que vous voulez...

- Un café !

Ça énerve, le café.

Surtout à c't-heure !

Qu'elle vous soit bonne (l'année)



Jeff Pourquié nous a confié (après les avoir sélectionné, photographié, scanérisé, Wetransferisé) ses roughs (prononcez REUFE, sinon c'est ridicule) Docteur Petiot (co-réalisée avec Théa Rojzman qui écrit tout ça) de la série les PSYCHOPATHES CÉLÈBRES. Clic. C'est parce que c'est beau qu'on vous montre ça.nous a confié (après les avoir sélectionné, photographié, scanérisé, Wetransferisé) ses roughs (prononcez REUFE, sinon c'est ridicule) des pages parues dans les FLUIDE 486 & 488 . Il s'agit de l'affaire du(co-réalisée avec Théa Rojzman qui écrit tout ça) de la série les PSYCHOPATHES CÉLÈBRES. Clic.

Ah ces nazis, qué bande de joyeux drilles...

Quécé ? Alors (je cite) :



« À l'occasion de la Semaine de la Presse, l'École Estienne organise, en partenariat avec la BnF et la Mairie du 13e, la nouvelle édition du Trophée Presse Citron.

Ce double concours, ouvert aux étudiants et aux dessinateurs professionnels, a pour objectif de soutenir et de développer le dessin de presse. »

24e édition :



« Créé en 1993, le Presse Citron est un concours national ouvert à deux catégories, professionnels et étudiants.

Le premier volet met en lice les meilleurs dessins d'actualité publiés dans l'année; le second s'adresse aux étudiants des cent vingt écoles d'art et de design de France. Les uns votent pour les autres et les meilleurs dessins de chaque catégorie sont primés et exposés.

Il y a quatre ans, l'École Estienne et la Bibliothèque nationale de France ont décidé de s'associer dans un même objectif : mettre le talent des étudiants des écoles d'art au service de l'humour et de l'intelligence, et faire se rencontrer les dessinateurs de presse professionnels et les étudiants.







(Lauréats 2016)



Cette compétition annuelle s'accompagne de plusieurs expositions ouvertes au public dans différents lieux du 13e arrondissement de Paris. Les trophées, assortis de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires, seront remis aux lauréats lors de la soirée de clôture qui se déroulera à la Mairie du 13e arrondissement.

La BnF offre en outre une dotation de 800€ à chacun des étudiants primés. »





(Lauréats 2016)



Le lancement du concours aura lieu le 26 février et la limite d'envoi des dessins est le 8 mars.



24e édition :

« Créé en 1993, le Presse Citron est un concours national ouvert à deux catégories, professionnels et étudiants.

Le premier volet met en lice les meilleurs dessins d'actualité publiés dans l'année; le second s'adresse aux étudiants des cent vingt écoles d'art et de design de France. Les uns votent pour les autres et les meilleurs dessins de chaque catégorie sont primés et exposés.

Il y a quatre ans, l'École Estienne et la Bibliothèque nationale de France ont décidé de s'associer dans un même objectif : mettre le talent des étudiants des écoles d'art au service de l'humour et de l'intelligence, et faire se rencontrer les dessinateurs de presse professionnels et les étudiants.

Cette compétition annuelle s'accompagne de plusieurs expositions ouvertes au public dans différents lieux du 13e arrondissement de Paris. Les trophées, assortis de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires, seront remis aux lauréats lors de la soirée de clôture qui se déroulera à la Mairie du 13e arrondissement.

La BnF offre en outre une dotation de 800€ à chacun des étudiants primés. »

Le lancement du concours aura lieu le 26 février et la limite d'envoi des dessins est le 8 mars.

Voilà les amises, c'est à vous.

{BnF Bibliothèque nationale de France

Quai François-Mauriac

75013 Paris.

+ 33 0 13 79 59 59

www.bnf.fr



École Estienne

École supérieure des Arts

et Industries graphiques

18 bd Auguste-Blanqui

75013 Paris.

+ 33 1 55 43 47 47

www.pressecitron.org



Contact relations presse

rp.pressecitron@gmail.com Quai François-Mauriac75013 Paris.+ 33 0 13 79 59 5918 bd Auguste-Blanqui75013 Paris.+ 33 1 55 43 47 47Contact relations presse

