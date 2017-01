qui nous la souhaite bien bonne...

... l'année.

Qu'elle vous soit bonne (l'année)



Jeff Pourquié nous a confié (après les avoir sélectionné, photographié, scanérisé, Wetransferisé) ses roughs (prononcez REUFE, sinon c'est ridicule) Docteur Petiot (co-réalisée avec Théa Rojzman qui écrit tout ça) de la série les PSYCHOPATHES CÉLÈBRES. Clic. C'est parce que c'est beau qu'on vous montre ça.nous a confié (après les avoir sélectionné, photographié, scanérisé, Wetransferisé) ses roughs (prononcez REUFE, sinon c'est ridicule) des pages parues dans les FLUIDE 486 & 488 . Il s'agit de l'affaire du(co-réalisée avec Théa Rojzman qui écrit tout ça) de la série les PSYCHOPATHES CÉLÈBRES. Clic.

Ah ces nazis, qué bande de joyeux drilles...

Quécé ? Alors (je cite) :



« À l'occasion de la Semaine de la Presse, l'École Estienne organise, en partenariat avec la BnF et la Mairie du 13e, la nouvelle édition du Trophée Presse Citron.

Ce double concours, ouvert aux étudiants et aux dessinateurs professionnels, a pour objectif de soutenir et de développer le dessin de presse. »

24e édition :



« Créé en 1993, le Presse Citron est un concours national ouvert à deux catégories, professionnels et étudiants.

Le premier volet met en lice les meilleurs dessins d'actualité publiés dans l'année; le second s'adresse aux étudiants des cent vingt écoles d'art et de design de France. Les uns votent pour les autres et les meilleurs dessins de chaque catégorie sont primés et exposés.

Il y a quatre ans, l'École Estienne et la Bibliothèque nationale de France ont décidé de s'associer dans un même objectif : mettre le talent des étudiants des écoles d'art au service de l'humour et de l'intelligence, et faire se rencontrer les dessinateurs de presse professionnels et les étudiants.







(Lauréats 2016)



Cette compétition annuelle s'accompagne de plusieurs expositions ouvertes au public dans différents lieux du 13e arrondissement de Paris. Les trophées, assortis de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires, seront remis aux lauréats lors de la soirée de clôture qui se déroulera à la Mairie du 13e arrondissement.

La BnF offre en outre une dotation de 800€ à chacun des étudiants primés. »





(Lauréats 2016)



Le lancement du concours aura lieu le 26 février et la limite d'envoi des dessins est le 8 mars.



Voilà les amises, c'est à vous. Continuons de citer le DOSSIER DE PRESSE fort bien fait de cette :« Créé en 1993, le Presse Citron est un concours national ouvert à deux catégories, professionnels et étudiants.Le premier volet met en lice les meilleurs dessins d'actualité publiés dans l'année; le second s'adresse aux étudiants des cent vingt écoles d'art et de design de France. Les uns votent pour les autres et les meilleurs dessins de chaque catégorie sont primés et exposés.Il y a quatre ans, l'École Estienne et la Bibliothèque nationale de France ont décidé de s'associer dans un même objectif : mettre le talent des étudiants des écoles d'art au service de l'humour et de l'intelligence, et faire se rencontrer les dessinateurs de presse professionnels et les étudiants.Cette compétition annuelle s'accompagne de plusieurs expositions ouvertes au public dans différents lieux du 13arrondissement de Paris. Les trophées, assortis de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires, seront remis aux lauréats lors de la soirée de clôture qui se déroulera à la Mairie du 13arrondissement.Voilà les amises, c'est à vous.

{BnF Bibliothèque nationale de France

Quai François-Mauriac

75013 Paris.

+ 33 0 13 79 59 59

www.bnf.fr



École Estienne

École supérieure des Arts

et Industries graphiques

18 bd Auguste-Blanqui

75013 Paris.

+ 33 1 55 43 47 47

www.pressecitron.org



Contact relations presse

rp.pressecitron@gmail.com Quai François-Mauriac75013 Paris.+ 33 0 13 79 59 5918 bd Auguste-Blanqui75013 Paris.+ 33 1 55 43 47 47Contact relations presse



En attendant que la couverture soit bien sèche, admirez ci-dessous le travail préparatoire de la dite couv, annonçant, page 4, la poursuite de la série d'un bon vieux genre Western : MONDO REVERSO avec Et alors ? Alors c'est demain, jeudi, qu'en kiox on exposera fièrement le FLUIDE GLACIAL 488 . Il sera tout frais, bien emballé dans son papier de qualité.En attendant que la couverture soit bien sèche, admirez ci-dessous le travail préparatoire de la dite couv, annonçant, page 4, la poursuite de la série d'un bon vieux genre Western :avec Le Gouëfflec à l'écriture et dessinée, Ô combien, par Bertail qui n'est pas réputé pour ménager sa peine...

À bientôt.

De gauche à droite :

Bertail & Le Gouëfflec.

Merci à Terreur Graphique qui a fendu une planche pour nous bien dire que, bon, 2016, rappelons-le, c'était pas ça.

On va devoir faire sans :

Gotlib (merde alors !) et, dans un grand désordre : Bowie, Prince (misère), Mix & Remix, Coyote, Boulez, Lemmy (pitié !), Chimulus, SINÉ (arghh), Delpech, Cohen, la princesse Leia, Michel Tournier, Michel Galabru, Claude Gensac, Georges Michael, Di Marco, Michèle Morgan

Et aussi : Castro (?), Claude Imbert, Robert Vaughn, Dario Fo, Ted Benoit, Shimon Peres, Sonia RYKIEL, Michel BUTOR, Alan VEGA (snif), Michel ROCARD, Roger Dumas, Bud Spencer, Maurice G. Dantec, Mohammed ALI (paf!), Alain DECAUX, Hubert Mounier, Umberto Eco, Ettore Scola...

BONNE ANNÉE À TOUSTES ! (pour de vrai)

Rien que pour vos yeux.

Et Avec des bisous, précise t-il.

PAF 2016 !

Les salauds de pauvres auront un an de plus.

Les salauds de riches auront un an de plus avec un petit bonus de quelques centaines de milliards d'euros à pas savoir quoi en faire au fond.

Ils sont bien embêtés à cause des impôts. Ça coûte un pognon à éviter !

Les salauds de pauvres, eux, ne paient pas d'impôts : FUMIERS !



On ne s'inquiètera pas pour M.B.Arnault, dormant du sommeil du juste (prix : humour) puisque ISA veille sur ses nuits :



Du coup (je sais pas pourquoi on dit ça tout le temps), détendez-vous et prenez un moment pour relire (oui : RELIRE; vous l'avez chez vous, non ?) l'excellent album d'ISA :



Du coup (je sais pas pourquoi on dit ça tout le temps), détendez-vous et prenez un moment pour relire (oui : RELIRE; vous l'avez chez vous, non ?) l'excellent album d'ISA : TERREUR SUR LE CAC 40 , toujours chez vos charmantes libraires.

Bonne année à toustes !

Philippe Becquelin, c'était son nom de monsieur tout le monde, a fermé son compte en Suisse* le 19 décembre 2016 dernier.

Jean-Michel Thiriet nous fait part ici (merci) d'une petite chose à son sujet (celui de Mix...) pas bien connue :

Mix et Remix, on l'aimait bien. Dessinateur de talent et vrai gentleman. Nous l'avions rencontré avec Thierry TINLOT.

Il nous avait fait visiter le beffroi où il bossait. (Voir article ci-joint.**) :



















*HUMOUR !

**Canard Enchaîné (qui aurait pu écrire correctementt Mix & Remix). Quelques images en souvenir d'un septembre 2008 à Lausanne (Merci à Thierry Tinlot) :

Histoire courte

Toutes les dépêches