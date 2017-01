Les salauds de pauvres auront un an de plus.

Les salauds de riches auront un an de plus avec un petit bonus de quelques centaines de milliards d'euros à pas savoir quoi en faire au fond.

Ils sont bien embêtés à cause des impôts. Ça coûte un pognon à éviter !

Les salauds de pauvres, eux, ne paient pas d'impôts : FUMIERS !



MAIS; on ne s'inquiète pas pour M.B.Arnault, dormant du sommeil du juste (prix : humour) puisque ISA veille sur ses nuits.



Du coup (je sais pas pourquoi on dit ça tout le temps), détendez-vous et prenez un moment pour relire (oui : RELIRE; vous l'avez chez vous, non ?) l'excellent album d'ISA :



Du coup (je sais pas pourquoi on dit ça tout le temps), détendez-vous et prenez un moment pour relire (oui : RELIRE; vous l'avez chez vous, non ?) l'excellent album d'ISA : TERREUR SUR LE CAC 40 , toujours chez vos charmantes librairies.

Bonne année à toustes !

Philippe Becquelin, c'était son nom de monsieur tout le monde, a fermé son compte en Suisse* le 19 décembre 2016 dernier.

Jean-Michel Thiriet nous fait part ici (merci) d'une petite chose à son sujet (celui de Mix...) pas bien connue :

Mix et Remix, on l'aimait bien. Dessinateur de talent et vrai gentleman. Nous l'avions rencontré avec Thierry TINLOT.

Il nous avait fait visiter le beffroi où il bossait. (Voir article ci-joint.**) :



















*HUMOUR !

**Canard Enchaîné (qui aurait pu écrire correctementt Mix & Remix). Quelques images en souvenir d'un septembre 2008 à Lausanne (Merci à Thierry Tinlot) :

Histoire courte

La liste continue salement de s'allonger, les copains...



Ce que vous avez ci-dessous les yeux c'est le hors-série n°25 dirigé par Léandri. C'était en 2003 et Di Marco avait fait cette couv bien angoissante pour l'occasion.



C'était son boulot; des dessins noir et blanc très léchés, flippants voire atroces, bien réalistes, s'inspirant de l'actu ce qui ajoutait au malaise suscité.







C'était son boulot; des dessins noir et blanc très léchés, flippants voire atroces, bien réalistes, s'inspirant de l'actu ce qui ajoutait au malaise suscité. Yan Lindingre l'a fugacement rencontré à l'époque , invité qu'il était à participer au numéro.

Terreur sous la douche

et by aussi ses petits bonhommes de bric et de broc (quand il en trouve; le broc se faisant rare). C'est en volume, c'est plein de couleurs joyeuses colorées, c'est aussi plein de colle qui fait briller les yeux dans le noir et c'est rigolo.

ET C'EST DANS FLUIDE ! (assez souvent)



Retrouvez Jérôme Duveau chez lui (c'est ouvert aux heures ouvrées. C'est comme ça !)

Un double bouclage (répétez 5 fois). Celui du 488 et celui du 489. Deux en un quoi. Vous avez pigé.





Et

Et

(y-en a plein !) Retrouvez d'ailleurs, comme tous les mois, quelques images du bouclage dans la fifiche du mensuel en kiox. Ici, par exemple Et ICI Et LÀ (y-en a plein !)

Oh ! LIBON était là, joie ! Ça méritait bien un gros poutou (de Pix) !

Comme convenu, les copains : le HORS-SÉRIE Spécial Gotlib est en kiox !

Ruez-vous vite !

Le Patron en tenue de travail

Munissez-vous d'un parapluie si j'en crois ma fenêtre, sortez et rendez vous sans courir, ça glisse, chez votre marchand de journaux chéri. Régalez-vous et, le 18 janvier, précipitez-vous chez la libraire du bas de la rue.

Elle vous attend.



Gardez des sous car demain, aaah demain, c'est en kiox une fois de plus que vous rendre il va falloir. Non seulement s'y rendre mais s'y procurer par l'achat le SPÉCIAL LE PATRON !







Un numéro réalisé sur les chapeaux de roues en moins d'une semaine par l'équipe de la rédaction que tenait à bout de bras, haletant, un Gérard Viry-Babel - spécialiste en Patron - à ça d'une lombalgie. Hommes et femmes surentraînés à qui il convient aussi de rendre ici un hommage appuyé : bravo à toustes ! Faites-vous plaisir, oui, MAIS :Gardez des sous car demain, aaah demain, c'est en kiox une fois de plus que vous rendre il va falloir. Non seulement s'y rendre mais s'y procurer par l'achat le HORS SÉRIE SPÉCIAL GOTLIB Un numéro réalisé sur les chapeaux de roues en moins d'une semaine par l'équipe de la rédaction que tenait à bout de bras, haletant, un- spécialiste en Patron - à ça d'une lombalgie. Hommes et femmes surentraînés à qui il convient aussi de rendre ici un hommage appuyé :

Adieu Patron.

Et demain, c'est en kiox qu'on exposera fièrement le FLUIDE GLACIAL 488. Tout frais, bien emballé dans son papier de qualité.

En attendant que la couverture soit bien sèche, admirez ci-dessous le travail préparatoire de la dite couv, annonçant, page 4, la poursuite de la série d'un bon vieux genre Western : MONDO REVERSO avec Le Gouëfflec à l'écriture, dessinée, Ô combien, par Bertail qui n'est pas connu pour ménager sa peine...

À demain.

De gauche à droite :

Bertail & Le Gouëfflec.

Toutes les dépêches